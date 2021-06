Rechenfehler, Raufereien und Respekt vor Rindt

Starthilfe für Gerhard Berger

Die Jungs vom STMSC waren natürlich Fans ihrer Lokalhelden und unterstützten sie, wo sie konnten. „Gerhard Berger fuhr in der Formel 3 und brauchte dringend ein gutes Resultat. Bei allen Rennen hatten wir die Startampel so eingestellt, dass es genau 11 Sekunden dauerte, bis sie auf Grün schaltete. Die Teams wussten das natürlich. Berger hingegen sagten wir: In dem Moment wo du losfährst, schalten wir auf Grün. Und so geschah es. Noch Jahre später kam er zu uns in die Rennleitung und sagte: Burschen, erzählt mir die Geschichte, wie wir die anderen am Start abgeschüttelt haben.“