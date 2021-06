Die Patientenanwältin kommt von der Gegenseite

Seit 25 Jahren leitet Mercedes Zsifkovics die Patientenvertretung beim Land Salzburg. Diese unabhängige, gesetzliche Einrichtung tritt dann auf den Plan, wenn sich Patienten der Landesspitäler über medizinische Behandlungen beschweren oder gar ein Schadensfall vermutet wird. Doch schon am Mittwoch läuft der Vertrag von Zsifkovics aus – er wurde nicht verlängert, sondern die Stelle neu ausgeschrieben. Bereits am 6. Mai gab es dazu ein Hearing. Doch seit Wochen wartet die Patientenvertretung auf den Regierungsbeschluss. „Wir hängen in der Luft. Am Mittwoch bin ich weg, hab jetzt aber noch jede Menge Termine und kann noch niemanden informieren“, erklärt Zsifkovics. Sie hat sich zwar erneut beworben, dürfte aber wohl nicht das Rennen machen. Offiziell bekam sie aber keine Infos und kann daher auch noch keinen Pensionsantrag stellen. Hinzu kommt die Verunsicherung in der Belegschaft.