Weg ist frei für Dom-Garage in St. Pölten

Als „historisch“ bezeichnen Bürgermeister Matthias Stadler und Diözesanbischof Alois Schwarz ihre umfassende Kooperation, die am Freitag verkündet und bereits im Gemeinderat am Montag per Dringlichkeitsantrag von der Landeshauptstadt beschlossen werden soll. Herzstück ist freilich die Fixierung einer dreigeschoßigen Tiefgarage unter dem Bischofsgarten und den dadurch ermöglichten Umbau des Domplatzes zu einem autofreien, urbanen Zentrum. Beides soll 2023 fertiggestellt sein, archäologische Grabungen könnten jedoch den Bau der Garage noch verzögern.