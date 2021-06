„Wir fordern mehr Drogenarbeit für Kufstein“

Gemeinderat Alexander Gfäller-Einsank (SPÖ) will die „Kokainhauptstadt“ so nicht hinnehmen: „Kufstein muss so lebenswert bleiben, wie es ist, und darf sich nicht so einfach als Drogenhauptstadt etablieren.“ Aus diesem Grund hat Gfäller-Einsank mit seiner Fraktion am 2. Juni einen Antrag im Gemeinderat eingebracht. Dieser soll beschließen, dass der Bedarf einer Drogenberatung und -betreuung in Kufstein geprüft sowie der Kontakt zu möglichen Institutionen hergestellt wird, die Drogenarbeit anbieten.