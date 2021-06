Rapid-Stürmer Ercan Kara vor Wechsel auf die Insel

Swansea sucht Ersatz

Fakt ist: Der Traditionsverein aus Wales, der in der Championship zuletzt Vierter wurde, dann im Play-off-Finale am Aufstieg scheiterte, sucht Ersatz für Andre Ayew. Der Ghana-Bomber, die letzten beiden Saisonen Klub-Topscorer, will in die Premiere League, wird von Newcastle umworben.