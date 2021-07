Das sind die besten Badeschuhe für den Urlaub

So sollten Sie, wenn Sie einen Urlaub an der Adria geplant haben, unbedingt Badeschuhe mitnehmen und am Strand auch tragen. So vermeiden Sie etwaige Verletzungen durch spitze Steine und schützen Ihre Füße auch vor anderen Fremdkörpern. Dem einen oder anderen geben die Badeschuhe auch ein besseres Gefühl, da man nicht „direkt“ auf glitschige Steine steigt. Auch die Gefahr, Verletzungen durch einen stacheligen Seeigel davonzutragen, wird mit dem Tragen der Badeschuhe reduziert. Von den Seeigeln sollten Sie sich aber generell fernhalten - auch mit Badeschuhen.