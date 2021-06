Wie er sich mit „Tabaluga“ unsterblich machte!

Er ist unumstritten einer der besten und erfolgreichsten Künstler im deutschsprachigen Raum.: Peter Maffay! In „Rudi Backstage“ gibt es einen tiefen Einblick in eine steile Karriere. Maffay war aber mehr: Er hat eine Stiftung für traumatisierte Kinder, mit dem Kindermusical „Tabaluga“ hat er sich in die Herzen der Jüngsten gespielt und er war facettenreich: Vom Schnulzensänger bis hin zum Rockmusiker. Peter Maffay konnte alles. Rudi Dolezal berichtet außerdem über weitere gemeinsame Erlebnisse und internationale Projekte des Ausnahmekünstlers.