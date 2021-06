Sturm wütet zweiten Abend in Folge über Salzburg

Es war nicht ganz so schlimm, wie am Abend zuvor, aber die Bilanz der Landesfeuerwehrzentrale fiel auch am Mittwochabend verheerend aus. In den Stunden vor 23 Uhr waren insgesamt 16 Feuerwehrzüge bei 56 Einsätzen gefordert. „Der Schwerpunkt liegt wieder im Flachgau. Gestern haben wir mehr Keller auspumpen müssen, heute sind es mehr umgestürzte Bäume“, hieß es von der Landesfeuerwehr-Einsatzleitung. Mehr als 300 Mann bekämpften die Folgen des Unwetters. Bäume, die dem Sturm nicht standhalten konnten, fielen auf Leitungen oder wie in Großgmain auf ein Hausdach.