Julia Grabher startet mit Sieg in Wimbledon-Quali

Im zweiten Satz knüpfte die Vorarlbergerin an ihrer Leistung aus dem ersten an und breakte die Ukrainerin (WTA-Rang 124) gleich in ihrem zweiten Aufschlagspiel. Die Spielerin des TC Dornbirn ließ bei eigenem Aufschlag nichts mehr anbrennen und machte mit einem zweiten Break zum 6:3 den Sack zu. Am Donnerstag trifft Grabher nun auf die Australierin Ellen Perez (WTA-Rang 231).