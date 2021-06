Alma isst Chips und lästert über Wien

Eineinhalb Jahre hat Maxi Blaha mit ihrem Team um die Londoner Autorin Penny Black online an „Alma Who?“ gearbeitet, jetzt darf das „wahnhafte Weib“ endlich im echten Leben Besucher begeistern: „Es ist ein wildes Stück geworden, ich trage ein opulentes Kostüm, esse ein Packerl Chips und lästere über Wien. Ich will den Mythos der Alma Mahler als Muse zurechtrücken, ihr ist viel Unrecht geschehen“, weiß die Schauspielerin, der historisch genaue Recherche und politische Komponenten in all ihren Projekten sehr wichtig sind.