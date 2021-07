Post-Workout-Massagepistolen sind ideal

Die Faszien sind eine Art dünne, sehnenartige Muskelhaut, die sich über den gesamten Körper erstreckt und an zahlreichen Funktionen des Organimus beteiligt ist. Vor allem agieren sie als Bewegungssensoren und Schmerzrezeptoren, angeblich „speichern“ Faszien auch alles Erlebte und Erfahrene, unter anderem Schmerzen. Wer ständig Stress hat oder den Körper häufig überlastet (z.B. beim Sport), tut seinen Faszien nichts Gutes. Dann verklebt die sensible Muskelhaut, was sich in Form von Verspannungen spürbar macht.