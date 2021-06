Achtung, sonst kommt bald die vierte Welle

Was die Variante so gefährlich macht? „Sie ist um 65 Prozent ansteckender als die Britische Variante – und diese war ja auch schon ansteckender als die ursprüngliche Virusform“, erklärt Greil. Was dazukommt: Sie verbreitet sich auch viel leichter und schneller als das herkömmliche Virus. „Wenn wir nicht aufpassen, kann diese Variante in kurzer Zeit die dominante Virusform in Europa und sogar der ganzen Welt sein“, sagt er.