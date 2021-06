Mann in Indonesien von Krokodil getötet

Ein 53-Jähriger wurde in Indonesien an einem See auf der Insel Belitung von einem Krokodil angegriffen und tödlich verletzt. Der Mann war dafür bekannt, die Tiere oft und gerne zu füttern. Seit Freitag sei der Arbeiter, der an einem Schleusentor Dienst tat, vermisst worden. Die verstümmelte Leiche sei erst später entdeckt worden.