Sturm-Star: Lockrufe aus dem Reich der Exoten

Aufs Transfer-Thema ist Jantscher ohnedies nicht fokussiert. Mit Sturm steht eine Saison samt europäischer Gruppenphase an - eine, die Jakob als Schwarz-Weißer 2009/10 erlebte. Sieht er Sturms aktuelle Truppe gerüstet? „Wir haben erfahrene Spieler wie Friesenbichler, Balaj und vom Niveau her auch Nemeth verloren. Unsere Burschen wie Affengruber oder Prass werden sich erst an die Bundesliga gewöhnen müssen. Aber das Potenzial ist da. In den internationalen Spielen sieht man dann, wie wir wirklich dastehen.“