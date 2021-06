Betrunkener Radfahrer landete in Tirol in Stadel

Kurioser Zwischenfall in der Nacht auf Sonntag in Sölden in Tirol: Ein angetrunkener Deutscher (26) verlor bei überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Mountainbike und fuhr geradeaus in einen offenen Stadel eines Hauses. Er wurde verletzt. Auch in Nassereith kam es zu einem folgenschweren Fahrradunfall.