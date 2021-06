22-Jähriger wird Opfer eines Internetbetrugs

So hatte sich das der 22-Jährige aus Radfeld bestimmt nicht ausgemalt. Bereits am 10. Juni bestellte er über das Internet eine Spielkonsole für einen mittleren dreistelligen Eurobetrag. Das Geld inklusive Versandkosten überwies der junge Erwachsene zwei Mal auf ein deutsches Konto. Seltsam war, dass der Betrag jedes Mal wieder auf das Konto des Österreichers zurückgebucht wurde. Nach der Kontaktaufnahme via Chat wurde dem Betrugsopfer ein anderes deutsches Konto genannt, auf das er dann eine Expressüberweisung tätigte. Kaum war das Geld überwiesen, brach der Kontakt mit dem unbekannten Verkäufer ab. Auf die Lieferung der Spielkonsole kann der 22-Jährige wohl noch lange warten...