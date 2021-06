Europaweit einzigartiges Wildnisgebiet auf Schiene

Die Unterschutzstellung, die in enger Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und der IUCN (Weltnaturschutzorganisation) erarbeitet wurde, wird mit 1. August in Kraft treten. Damit startet die Prüfung durch die IUCN, die - wenn wie zu erwarten alle Kriterien erfüllt sind - in der Verleihung des wertvollen Prädikats „Wildnisgebiet“ gipfeln wird. „Es war uns wichtig, dass wir die Bevölkerung, aber auch die Weltnaturschutzorganisation von Anfang an miteinbinden. Denn erfolgreicher Naturschutz braucht eine breite Basis. Deswegen bin ich auch optimistisch, dass das Lassingtal zum Wildnisgebiet erklärt wird“, führt Lackner aus. Parallel dazu wird noch im Juli der steirische Landtag über die Verträge, die das langfristige Bestehen des Schutzgebietes sichern sollen, beraten und sie zur Abstimmung bringen.