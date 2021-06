Hafnersee: Polizei warnt vor präparierten Ködern

Die Hotelmitarbeiterin erstattete am Samstag die Anzeige bei der Polizei in Reifnitz. Die Schluckköder aus faschiertem Fleisch waren jeweils mit zwei ein Zentimeter langen Nägeln versehen. Die Köder dürften tiefgekühlt eventuell schon während der Nachtstunden ausgelegt worden sein. Bei einer Nachsuche konnten bis dato keine weiteren Schluckköder aufgefunden werden, „es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Schluckköder im Bereich Hafnersee-Keutschacher See ausgelegt wurden“, heißt es seitens der Polizei. Bis dato liegen keine Informationen über verletzte Tiere vor. Es gibt auch bisher keine Täterhinweise. Die Polizei rät Hundebesitzern, achtsam zu sein.