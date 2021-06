Motorradfahrer knallte in ein Rettungsauto

Am Freitag, gegen 13.05 Uhr lenkte eine 52-Jährige einen Rettungswagen in Martei in Osttirol auf der Bundesstraße aus Richtung Lienz kommend und bog im Freiland nach Betätigung des linken Blinkers und Verringerung der Fahrgeschwindigkeit nach links zu einer Fraktion von der Bundesstraße ab. Der nachkommende Pkw-Lenker verringerte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Zwei nachfahrende Motorräder, bemerkten den bevorstehenden Abbiegevorgang des vorausfahrenden RTW nach links nicht, setzten zum Überholen an, wobei der erste Motorradfahrer durch ein Ausweichmanöver nach links am abbiegenden Rettungswagen vorbeifahren konnte. Der zweite Motorradfahrer, ein 20-jähriger Deutscher, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern, prallte seitlich gegen das abbiegende Rettungsfahrzeug und wurde zusammen mit seiner 23-jährigen deutschen Beifahrerin in die angrenzende Wiese geschleudert, wo beide schwer Verletzt liegen blieben.