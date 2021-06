Countdown zu den Euro-Skills läuft auf Hochtouren

In 100 Tagen werden die EuroSkills-Berufseuropameister in der Steiermark gekürt – nun wurde der Countdown am Schwarzlsee sozusagen offiziell gestartet. Zweimal musste die Großveranstaltung abgesagt werden. Jetzt ist aber Veranstaltungsboss Josef Herk überzeugt: „Es wird ein Fest der Begeisterung!“