Sechs Jahre Gefängnisstrafe nach Trafik-Überfall

Zu sechs Jahren Haft ist ein junger Österreicher (21) am Freitag im Landesgericht Salzburg verurteilt worden. Grund war der bewaffnete Raubüberfall auf eine Trafik in Salzburg-Itzling am 7. April. Gegenüber dem Schöffengericht räumte der bereits wegen Raubes vorbestrafte Kriminelle den Vorwurf ein. Er entschuldigte sich dabei beim Opfer, und schwieg. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.