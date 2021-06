Spielzeit 2021/2022: Helden des Improvisierens

Premiere für Pippi und Co.

Gleich zum Auftakt am 25. September zeigt „Pippi Langstrumpf“ in der Regie von Helge Stradner allen ab 6 Jahren vor, wie es geht. Argonautenführer „Iason“ hinterfragt in der Fassung von Kristo Šagor für Jugendliche ab 1. Oktober Begriffe wie Liebe und Heldentum. Und endlich heißt es für alle ab 5 Jahren „Hexe Hillary geht in die Oper“. Premiere für diesen musikalischen Opernführer, der auch den Großen gefallen wird, ist am 5. November.