70 steirische Zwillinge gemeinsam bei der Stellung

Es war eine historisch einmalige Stellung, die es so wohl auch nie wieder geben wird: In der Grazer Belgierkaserne traten am Donnerstag 35 Zwillingspaare des Jahrgangs 2003 an. Eine besondere Herausforderung für die Ärzte, sie auseinanderzuhalten! Möglich wurde das, weil man wegen Corona das System anpassen musste.