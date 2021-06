Auffahrunfall mit Fahrrad: Frau (24) verletzt

Zu einem Auffahrunfall unter zwei Radfahrern kam es am Donnerstagvormittag in der Tiroler Landeshauptstadt. Eine Tschechin (24) wurde dabei verletzt. Sie musste in die Klinik eingeliefert werden. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls bzw. den daran beteiligten anderen Fahrradfahrer.