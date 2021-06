Paragleiter kracht gegen Haus: Schwer verletzt

Der 54-Jährige startete im Rahmen eines Flugseminares vom Startplatz in Obertilliach in Richtung Landeplatz in Sillian. Sein Flug endete jedoch nicht beim Landeplatz, sondern in Heinfels im Ortsteil Penzendorf. Und das mit schlimmen Folgen: Denn gegen 13 Uhr prallte der Deutsche gegen eine Hausfassade, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.