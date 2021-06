Unfall mit Kleinlaster - Fahrer springt ab

In Dalaas hat der Fahrer eines Kleinlasters, der mit Siloballen beladen war, in einer brenzligen Situation blitzschnell reagiert. Der Landwirt (35) war heute mit seinem Laster oberhalb des Feuerwehrhauses talwärts unterwegs, als das Gefährt plötzlich auf die Seite kippte und in den angrenzenden Wald stürzte. Dort blieb es auf dem Dach liegend zwischen den Bäumen hängen. Der Landwirt rettete sich durch einen kühnen Sprung aus dem Laster, bevor dieser den Hang hinabkrachte.