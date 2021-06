Diese Lebensmittel kurbeln den Bräunungs-Effekt an

Wer gerne Karotten isst, wird schneller braun. Das ist kein Mythos, sondern tatsächlich so. Grund dafür ist der in Karotten enthaltene Stoff namens Betacarotin. Auch Provitamin A genannt, verleiht er nicht nur Lebensmittel die typisch orangene Farbe, sondern kurbelt auch den Bräunungseffekt in der Haut an. Natürlich werden Sie nicht nur von einer Karotte schneller braun: Sie müssen über einen Zeitraum von mehr als drei Wochen regelmäßig mindestens dreißig Milligramm Carotinoide pro Tag essen. Erst dann kann es tatsächlich zu sichtbar orangebraunen Farbnuancen in der Haut kommen.