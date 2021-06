Innovation aus Graz: Digitaler Studienausweis

„Es gibt viele Gründe für den Umstieg auf einen digitalen Studierendenausweis“, so Rektorin Kristina Edlinger-Ploder. „Neben den Annehmlichkeiten einer digitalen Lösung für Studierende sind es Nachhaltigkeitsaspekte, die uns dahingehend motiviert haben.“ So können sich die Studierenden digital an der Fachhochschule, aber auch außerhalb für Studierenden-Vergünstigungen ausweisen.