Verdecktem Ermittler fünf Kilo Kokain angeboten

Der 31-Jährige soll im Juni 2020 in Linz fünf Kilo Kokain im Wert von 200.000 Euro zum Kauf angeboten haben. Er war jedoch an den Falschen geraten - an einen verdeckten Ermittler. Nun stand er mit einem Komplizen (33), mit dem er weitere Kokaingeschäfte gemacht haben soll, vor Gericht. Der 31-Jährige wurde zu 21 Monaten Haft verurteilt, sein Komplize zu 18 Monaten teilbedingt.