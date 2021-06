Testzahlen brechen ein und 10 Tage ohne Todesfall

„In der Früh ist immer viel los, dann wird’s sehr ruhig“ – in der Teststraße in Walding geht’s auch ohne Termin problemlos, in Linzer Zentren ist es nicht anders. Kein Wunder, wenn man sich die Zahlen anschaut. In den ersten beiden Wochen im März waren es noch 532.927 Antigentests, im selben Zeitraum im Juni nur noch 395.024 – genau ein Drittel weniger. Dafür stiegen die Zahlen bei den täglichen Selbsttests auf bis zu 80.000. Beide Werte werden in den kommenden Wochen aber weniger werden, weil schon fast 700.000 Oberösterreicher zumindest einmalig geimpft sind und bekanntlich 22 Tage nach dem ersten Piks die Testpflicht für Besuche bei Friseur, Wirt und Co. entfällt.