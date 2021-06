Neuer Beachclub öffnet vor den Toren Wiens

Der Traumurlaub im Süden beginnt gleich nach der Wiener Stadtgrenze. In Brunn am Gebirge in der Anton Bruckner Gasse, lädt die „Die Sandkiste“ auf dem ehemaligen Gelände von „100 Tage Sommer“ Sonnenhungrige zur entspannten Beachparty ein. Im Zentrum des 80.000m² großen Areals steht der 110 Millionen Liter fassende Naturschwimmteich mit Trinkwasserqualität, in dem nicht nur die Großen ihre Bahnen ziehen, sondern - dank dem „Seichtwasserbereich“ mit eigener Bucht - auch die Kids nach Herzenslust platschen können. Wer stattdessen das Bad in der Sonne bevorzugt, dem steht stilecht der mit 1000 Tonnen aufgeschüttete Sandstrand mit unzähligen Liegestühlen aber auch ein Steg mit Lounges zur Verfügung.