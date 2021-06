Verunglückter Bergläufer tot am Watzmann gefunden

Ein Bergsteiger hat am Samstagnachmittag in der oberen Wiederroute in rund 2600 Metern Höhe unterhalb der Watzmann-Mittelspitze den seit über acht Monaten vermissten und tödlich verunglückten 21-jährigen Trailrunner gefunden. Er alarmierte per Handy die Einsatzkräfte und kletterte allein über das steile Gelände zu dem vermeintlichen Verletzten ab, um Erste Hilfe zu leisten. Dabei musste dann aber feststellen, dass der Verunglückte sicher tot war.