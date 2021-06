Wie viele Chalets in Tirol sind noch geplant?

Spiegelt sich der Erfolg in laufenden Projekten wider?

Davon gibt es einigein Tirol. In Biberwier eröffnen wir zu Jahresende das Chaletdorf, etwa um diese Zeit ist in der Kelchsau der Spatenstich geplant. Das Chaletdorf in Steinach am Brenner wird auf 21 Objekte erweitert. Und in Westendorf und Fügen entstehen Aparthotels. In St. Johann gibt es ein Projekt gemeinsam mit Unterberger Immobilien.