Motorrad zerfetzt - Steirer (58) schwer verletzt

Der Biker wurde rund fünf Meter über eine Böschung geschleudert und landete im Bachbett des Turrach-Bachs. Laut Polizeiangaben erlitt er schwere Verletzungen an der Schuler und am Becken. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt, wurde der Mann ins LKH Tamsweg eingeliefert. Das Motorrad - eine KTM 990 - krachte gegen einen Baum und wurde in drei Teile zerrissen.