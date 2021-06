WAC denkt an Gugganig und einen Afrikaner

Auch spannend: Dass in Tirol Verteidiger David Gugganig bereits als Neo-Wolf gehandelt wird! Der Oberkärntner könnte vor allem dann interessant werden, wenn mit Luka Lochoshvili, dem „Roten Baron“ (drei Rote, aber nur eine Gelbe in 22 Liga-Partien!), der im Finish unter Stary in ein tiefes Loch gefallen war, etwas passiert. Luka (Vertrag bis 2022 plus Option) wird zum Start der Vorbereitung auf jeden Fall in Wolfsberg sein, dann entscheidet ein Gespräch mit Trainer Dutt über die weitere Vorgangsweise