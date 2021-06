Gleich zwei Mal Feueralarm in Tirol!

Zwei Brände beschäftigten am Freitagabend fast zeitgleich Tiroler Feuerwehren: Gegen 19 Uhr reparierte ein 32-Jähriger aus Reutte in einer Garage in Bichlbach ein Auto. „Dabei schob der Mann ungewollt mit den Füßen einen mit Motoröl verunreinigten Putzlappen gegen einen Halogenstrahler“, erhob die Polizei. Dadurch kam es zu einem Brand, den der 32-Jährige mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen konnte. Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Der Einheimische erlitt allerdings Verbrennungen am Arm. Gegen 19.30 Uhr kam es oberhalb von Schloss Ambras in Innsbruck zu einem Brand. Zwei Camper – ein Mann und eine Frau (beide 36) – hatten im Wald zwei Dieselaggregate betrieben, die Feuer fingen. Die Feuerwehr war im Einsatz.