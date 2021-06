Alko-Lenker blieb nachts in Feld stecken

In der Nacht auf Samstag gegen 1 Uhr wurden die Polizisten auf den blinkenden Pkw mitten in einem Bergheimer Feld aufmerksam. Daneben, auf der Straße, trafen sie den Lenker an. Wie sich herausstellte, war der 24-jährige Flachgauer mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und in der Wiese stecken geblieben. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Flachgauer wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.