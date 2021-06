Spenden: Auch Sie könnten einmal Blut brauchen!

Pötzlich kommt man selbst oder ein lieber Mensch in die Situation, dass eine Blutspende benötigt wird. Etwa nach Unfall, Geburt oder für Patienten mit einer schweren Krankheit - in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Konserve des „Lebenssaftes“ gebraucht. Das sind fast 1000 am Tag. „Würde man eine Umfrage machen, zweifelte wohl niemand daran, dass er Spenderblut erhalten würde, falls benötigt“, gibt Dr. Ursula Kreil, Leiterin der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Wien, zu bedenken. „Doch sollte jeder sich die Frage stellen: Wer gibt mir dieses Blut? In Österreich lediglich 3,4 Prozent jener, die das dürften.“ Im Jahr 2020 waren das knapp 212.000 Menschen. Bitter nötig, denn selbst im „Corona-Jahr“ ging der Gebrauch nur kurzfristig zurück, insgesamt wurden lediglich um ein Prozent weniger Blutprodukte ausgeliefert als 2019.