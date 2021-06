U-2-Ausbau bringt „Nachtbim“ und ärgerliche Pannen

Steht der Ausbau der U-2 unter keinem guten Stern? Nach Ausfällen unter der Erde, weil ein Transportzug die Stromschiene zerstört hatte, stand am Freitag der Ersatzverkehr still. Ein Lkw hatte die Oberleitung am Ring ruiniert. Die „U2Z“ und andere Bimlinien (D, 1, 71) waren im Frühverkehr blockiert.