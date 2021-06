Corona: Alpha-Variante blieb im Mai dominant

Während sich in Großbritannien die sogenannte Delta-Variante (vormals als indische Mutation bekannt) des Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet und in der Folge auch zu einem Steigen der Infektionszahlen geführt hatte, ist in Österreich im Mai die Variante Alpha - die britische Variante - weiterhin dominant geblieben. Bei 97 Prozent der untersuchten Proben wurde diese Variante festgestellt.