Vater und Sohn verletzt, als Auto brannte

Der Werkstättenbesitzer (49) aus Liezen war ab dem Vormittag mit Reparaturarbeiten an einem Kleinbus beschäftigt. Er führte in der Werkstatt Schleif- bzw. Schweißarbeiten an der hinteren linken Fahrzeugseite durch. Während dieser Reparaturarbeiten geriet gegen 14 Uhr der Kleinbus aus derzeit noch unbekannter Ursache in Brand.