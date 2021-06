Friesach: Wärme von der Sonne für 500 Haushalte

Was vor fünf Jahren mit einem Gespräch begann und als Ding der Unmöglichkeit galt, ist nun so gut wie Realität. Denn bereits ab Juli wird die solartechnische Anlage von Kelag, „Unser Kraftwerk“ und „GREENoneTEC“ den Wärmebedarf von 500 Friesacher Haushalten decken. Und das nachhaltig und umweltschonend, denn während der Sommermonate wird in der Burgenstadt weder Biomasse noch ein anderer Brennstoff für Fernwärme benötigt. „Wir ersparen uns damit jährlich rund 300.000 Liter Öl oder 600 Tonnen Holz“, erklärt Gerhard Rabensteiner von Investor „Unser Kraftwerk“. Das Unternehmen hat zwei Millionen Euro in das nachhaltige Projekt investiert.