Mehr Sicherheit an steirischen Eisenbahnkreuzungen

Am morgigen Donnerstag, 10. Juni, findet wieder der alljährliche „Internationale Tag für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen“ statt. Obwohl die Sicherheit im Netz der ÖBB steigt und die Unfallzahlen sinken, gab es vergangenes Jahr insgesamt 66 Zusammenpralle bzw. Unfälle an Eisenbahnkreuzungen, einige davon leider auch mit tödlichem Ausgang. Der Rückgang gegenüber dem Jahr 2019 (80 Unfälle) beträgt rund 20 Prozent, gegenüber 2010 (109 Unfälle) 40 Prozent. In der Steiermark gab es 2020 acht Zusammenpralle, einer davon endete tödlich.