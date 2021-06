Neue Regeln! ÖFB reagiert auf Tor-Lawine im Finish

Den direkten Duellen in der österreichischen Fußball-Bundesliga kommt ab der Saison 2021/22 mehr Gewicht zu. Wie die Liga in ihrer Klubkonferenz am Mittwoch festlegte, entscheidet bei Punktegleichstand im Finaldurchgang nun das direkte Duell vor dem Torverhältnis. Herangezogen werden alle Saisonduelle. Erstentscheidend ist in der Bundesliga weiterhin ein möglicher Vor-oder Nachteil durch die Punkteteilung nach dem Grunddurchgang. Eine Reaktion auf die vielen Tore in der Saison 2019/20.