„Staufalle“ geht in die nächste Bauphase

Eilig darf man es derzeit zwischen Klosterneuburg und Wien-Döbling wirklich nicht haben. Sogar an den Wochenenden, wenn hier gar nicht gebaut wird, sorgen gesperrte Spuren und nicht unumstrittene Tempolimits für erhebliche Verzögerungen. Bis Freitag wird hier nun die Baustelle selbst umgebaut: Die Verkehrsinsel beim Donauwartesteig wird entfernt, der Schutzweg in Richtung Tankstelle in weiterer Folge verlegt und auch Bodenmarkierungen werden aufgetragen.