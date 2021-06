Rumänien glänzt als Corona-Vorzeigeland

Hohe Impfquote in Großbritannien

In den Niederlanden, wo Österreich am 17. Juni in Amsterdam gegen den Gastgeber spielt, sind 20 Prozent vollständig durch die Impfung immunisiert. Deutlich am höchsten ist diese Quote in Großbritannien und Ungarn (jeweils 41 Prozent), am niedrigsten in Russland und Aserbaidschan (jeweils 9 Prozent). In dem östlichsten EURO-Land am Kaspischen Meer ist allerdings die Sieben-Tage-Inzidenz mit 10 die zweitgeringste nach Rumänien.