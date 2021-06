Einsatzleitfahrzeug in Verkehrsunfall verwickelt

Der Signalton und das Blaulicht des Einsatzleitfahrzeugs waren an, als sich der Unfall am Dienstag in Fulpmes ereignete. Der Lenker des Einsatzleitfahrzeugs (41) des Roten Kreuzes war gerade auf der Stubaitalstraße (B183) Tal einwärts unterwegs, als es kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Gschnalsgasse auf einen ebenfalls taleinwärts fahrenden Lkw aufschloss. Die Gelegenheit zum Überholen schien günstig, denn der entgegenkommende Verkehr hatte angehalten. Doch der Lkw-Fahrer (42) schien weder Blaulicht zu sehen noch Horn zu hören - denn dieser wollte genau in dem Moment nach links in die Gschnalsgasse abbiegen, als sich das Einsatzfahrzeug direkt neben ihm befand. Es kam zur folgenschweren Kolliosion: Der Lenker des Einsatzfahrzeuges verletzte sich dabei schwer und zog sich einen Rippenbruch zu. Auch der Lenker des Lkws wurde erheblich verletzt.