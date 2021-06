Landesregierung ist auf Anti-Atom-Kurs

Ein erster Schritt - für Sandra Krautwaschl jedoch noch zu wenig. Die Grünen-Klubobfrau will in der Landtagssitzung mehr erreichen: „Wenn erfreulicherweise schon über 41.000 Menschen die Petition von Global 2000 und der ,Steirerkrone’ gegen Krško unterschrieben haben, dann kann es mit einem Brief an den slowenischen Minister nicht getan sein!“