Nichts auf Schiene beim SKN

Entscheidung steht bevor

Dass Gerald Baumgartner (die Trainerentscheidung soll in dieser Woche fallen) weiterhin die Betreuerbank warm hält, ist ebenso wenig zu erwarten wie eine Nachbesetzung von Georg Zellhofers Sportdirektor-Posten. „Es wird sich wohl nicht ausgehen, in der 2. Liga einen eigenen Sportdirektor zu haben“, so Blumauer. Er selbst, Sportvorstand Nentwich und der Trainer werden sich die Aufgaben teilen. Der SKN ist in Liga zwei angekommen