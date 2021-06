Masterson wies Vergewaltigungsvorwürfe zurück

45 Jahre Haft drohen

Der Schauspieler musste am Montag seinen Reisepass abgeben, er bleibt aber gegen eine Millionenkaution auf freiem Fuß. Masterson war vor einem Jahr festgenommen worden. Die angeblichen Vorfälle sollen sich laut der Anklage in den Jahren 2001 und 2003 in Mastersons Haus in Hollywood ereignet haben. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm 45 Jahre bis lebenslängliche Haft.